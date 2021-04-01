Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı Sinop'un Erfelek ilçesinde yiyecek aramak için bir evin önüne kadar gelen ve bir tavuğu yakalamaya çalışan tilkinin başına gelenler gülümsetti.