Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı
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Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA - Haberler | Yerel

Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı Sinop'un Erfelek ilçesinde yiyecek aramak için bir evin önüne kadar gelen ve bir tavuğu yakalamaya çalışan tilkinin başına gelenler gülümsetti.

Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde yiyecek aramak için bir evin önüne kadar gelen ve bir tavuğu yakalamaya çalışan tilkinin başına gelenler gülümsetti.

Sinop'un Erfelek ilçesi Kirazlık köyü Denizgölü Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne kadar indi. Talihsiz tilkinin kafası bir bidona sıkıştı. Kafası bidonun içinde kalan tilki tavuğu yakalamayı başardı ancak tavuğun sahibine yakalandı. Paniğe kapılan tilki tavuğu alamadan ormanlık alanda gözden kayboldu.

Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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