Yiwu Yarı Maratonu, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadı
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Yiwu Yarı Maratonu, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadı

18.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:23
Yiwu Yarı Maratonu, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadı

Yiwu Yarı Maratonu 15 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.

Yiwu Yarı Maratonu 15 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. 10 binden fazla koşucu yarı maraton, mini maraton ve ebeveyn-çocuk maratonu olmak üzere başlıca 3 etkinliğe katıldı. Maratonun, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Çin'de düzenlenen Yiwu Yarı Maratonu 15 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. 3 etkinlik halinde düzenlenen maratona 10 binden fazla koşucunun katıldığı belirtildi. Maraton; yarı maraton, mini maraton ve ebeveyn-çocuk maratonu şeklinde gerçekleştirildi. Cao Tianxiang 1: 07: 50'lik derecesiyle erkekler yarı maratonunu kazanırken, Zhao Na 1: 17: 18'lik derecesiyle kadınlar yarı maratonunu kazandı.

Verilen bilgiye göre, maratona yeni eklenen botanik bahçesi etabı, Yiwu'yu tanıtmak için öne çıkan bir nokta. Koşucular Yiwu'nun sadece büyük bir toptan satış pazarı değil, aynı zamanda yaşanabilir ve keyifli bir şehir olduğunu da görebildi. Maraton, Yiwu'nun bir 'Serbest Ticaret Bölgesi' şehri olarak imajını ortaya koyarken, Yiwu iş ve spor dünyasının entegrasyonunu teşvik ediyor ve Yiwu'nun gelişimine yeni bir canlılık kazandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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