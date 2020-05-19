Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve tarihi Kaleiçi'ndeki surlar ile eski evler arasından yükselen Yivli Minare'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu
19.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:32

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve tarihi Kaleiçi'ndeki surlar ile eski evler arasından yükselen Yivli Minare'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yivli Minare'deki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazılarda bulunan 40 mezar, nakledildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Yivli Minare'nin kalıcı listede yerini alması için kazı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmaları bir yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını aktaran Coşar, minareye ait yolun da kazılacağını söyledi.

Medrese kapısının ortaya çıkması için kazı çalışmalarına başladıklarını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Minarenin avlusunda park ve devasa ağaçlar vardı. Tamamen gezinti alanıydı. Orada sadece kapısı kalan bir medrese var. Kazıya, 'En azından kapıyı ortaya çıkaralım' diye başladık, medresenin temellerini ortaya çıkardık. Kazıya devam ettikçe mezarlar çıktı. Daha önce insanların dolaştığı, ayak bastığı yerden 40 mezar çıkardık ve mezarlığa naklettik. Kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından bölgeyi arkeopark gibi ziyarete açacağız."

Her kazı çalışmasında yeni bir veriye rastladıklarını belirten Coşar, kazıda rüzgardan ya da başka nedenlerle savrulan 8 asırlık minareye ait çinilerin de ortaya çıktığını ifade etti.

Eserin yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu vurgulayan Coşar, Antalya denince ilk akla Yivli Minare'nin geldiğini sözlerine ekledi.

Kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini taşıyor

Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden oluşan, 90 basamaklı merdivenle çıkılan 38 metre yüksekliğindeki minare, ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Yivli Minare Cami, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi'nin içinde yer alan eser, kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini de taşıyor.

Son derece ilginç formuyla dikkati çeken eser, altı kubbeli ibadet mekanı ile Anadolu'daki çok kubbeli cami tipinin günümüze ulaşan en eski örneklerinden olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Onur Saylak Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:32:53. #1.14#
title