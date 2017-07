Muratpaşa Belediyesi'nin, bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali'nde, Kaleçi'nin Dünya Kültür Mirası olmaya aday kültür varlığı Yivli Minare'de 'Turkuaz Dinletiler' düzenlendi. Tasavvuf müzik dinletisi ve sema gösterisine turistlerin ilgisi yoğun oldu.



Muratpaşa Belediyesi'nin, Küba'dan Filistin'e Kaleiçi gibi yaşayan tarihi kent merkezine sahip ülke ve kentleri buluşturduğu Kaleiçi Old Town Festivali, gün boyu farklı etkinliklerle devam ediyor. Hıdırlık Kulesi'nden tarihi Üç Kapılar'a Kaleiçi'nin her sokağının, meydanının festival alanı haline geldiği Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Mirası olmaya aday kültür varlığı Yivli Minare'de de 'Turkuaz Dinletiler' düzenlendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen ve aynı zamanda Antalya'daki ilk İslam yapısı olan 13'üncü yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Yivli Minare'nin avlusunda gerçekleştirilen sema gösterisi eşliğinde Tasavvuf müziği dinletisine turistler yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA