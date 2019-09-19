Yitirdikleri "can dostlarını" hayvan mezarlığında anıyorlar

19.09.2019 20:12

Mersin'in Mezitli ilçesinde oluşturan Hayvan Mezarlığı'nı ziyaret eden hayvanseverler, yitirdikleri "can dostlarını" anıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverlerin talebi üzerine Kuyuluk mevkisinde Hayvan Mezarlığı oluşturuldu.

Hayvanseverler, yitirdikleri dostlarını anmak için mezarlığı ziyaret ediyor.

Kimi ziyaretçiler "mezar taşı"na hayvanlarının resmini çizerken bazıları da sözler yazıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediye olduklarını belirtti.

Sokak hayvanları için parklara ve talep edilen bölgelere kedi ve köpek evi kurduklarını aktaran Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı, yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık. İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerine tanık oluyoruz. Hayvan dostlarını kaybedenlerin, büyük bir acı içerisine düştüklerini görerek onların anılarını yaşatabilmesi için fırsat yaratmak istedik. Sevgili dostları öldüğü zaman yerinin belli olması ile zaman zaman ziyaret edecekleri bir yerin varlığıyla teselli olabilirler. Özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip sevgili dostlarını anabilirler."

Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine başvurmaları gerektiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA