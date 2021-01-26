Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin ikinci sayıları okuyucularıyla buluştu
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Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin ikinci sayıları okuyucularıyla buluştu

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin ikinci sayıları okuyucularıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce çıkarılan Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin ikinci sayıları okurlarıyla buluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce çıkarılan Yitiksöz ve Evelahir dergilerinin ikinci sayıları okurlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin edebiyat mirasına katkıda bulunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesince çıkarılan dergilerin ikinci sayılarının okuyucularıyla buluşturulduğu bildirildi.

Şiir, deneme, öykü gibi içerisinde edebiyat alanından eserler barındıran Yitiksöz ile geleneksel el sanatları turizm ve mimari gibi pek çok başlıkta içinde makale barındıran Evelahir dergilerinin, edebiyat camiası tarafından da tam not aldığı belirtildi.

Kültür, Turizm ve Spor Daire Başkanlığı, dergilerin, kentin kültürel ve edebi hafızası için önemli yere sahip olacağını, entelektüel edebiyat çevrelerinden ve okuyucuları tarafından dergilerin beğenilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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