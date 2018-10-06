Yırtıcı Kuşlara "Telek Nakli"

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan veteriner kliniğinde, kanatlarındaki teleklerin eksik olması nedeniyle uçamayan yırtıcı kuşlara ölen türlerinden alınan telekler naklediliyor.

Samsun'da 364 kuş türü bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde farklı sebeplerle yaralanan kuşlar, kuş cennetindeki veteriner kliniğinde tedavi ediliyor.

Kanatlarında kırık veya zedelenme oluşan, kanat teleklerinden birinin eksik olması nedeniyle uçamayan yırtıcı kuşlara, deltada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner kliniğinin sorumlusu Paria Tabatabaei, yardım elini uzatıp telek nakli yapıyor. Yeni telekleri çıkana kadar yırtıcı kuşlar, hayata bu şekilde tutunuyor.

Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine yaralı olarak çok sayıda yırtıcı kuşun getirildiğini söyledi.

Özellikle şahin ve alaca baykuşların bu şekilde getirilen kuşlar arasında ilk sırada yer aldığına işaret eden Tabatabaei, "Bu kuşların kanatlarında bir tane eksik telek bulunması, uçamaması anlamını taşıyor. Burada görev yaptığım 3 yıllık süreç içinde bunu gözlemledim ve sonra buna çözüm aradım. Yaptığım araştırmalarda kırık veya zedelenmiş teleklerin yerine yine aynı tür yırtıcı kuştan alınan telek yerleştirdiğimizde uçabildiklerini tespit ettim." dedi.

Tabatabaei, deltada normal şekilde ölen şahin ve alaca baykuşların da bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ölmüş hayvanların teleklerini alıp saklıyorum. Onları etaplarına ve kanattaki sırasına göre diziyorum. Bu dizgi içinde hayvanların hangi teleği eksikse oraya nakil yapıyoruz. Çok pratik bir işlem. Bazı yırtıcı kuşlar yılda iki, bazıları ise bir kez telek değiştiriyor. Kuşun yeni teleği geldiğinde nakil teleği atıyor. Böylelikle hayvan kendi vücuduna ait teleğe kavuşuyor. Bizim yaptığımız, hayvanın rehabilitasyon sürecini nakil telekle hemen çözmek ve uçmasını sağlamak."

"5 kuşa bu uygulamayı yaptık"

Yırtıcı kuşların uçma mekanizmalarının farklı olduğunu dile getiren Tabatabaei, şunları kaydetti:

"Kanatlardaki telekler yırtıcı kuşlar için çok önemli. Bir tüy parçası gibi düşünülebilinir ama kanatlardaki aerodinamiği oluşturması açısından gerekli. Bazıları bir, bazıları ise beş teleğini kaybettiğinde uçamıyor. Ben de daha önceden aynı tür yırtıcı kuşlardan alınan telekleri nakil yapıyorum. Bugüne kadar şahin ile alaca baykuş olmak üzere 5 kuşa bu uygulamayı yaptık ve başarılı olduk."