Yırtıcı hayvanlar foto kapanlarla görüntülendi
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Yırtıcı hayvanlar foto kapanlarla görüntülendi

Yırtıcı hayvanlar foto kapanlarla görüntülendi -Foto kapanlara "Vaşak" takıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal hayatın araştırılması ve geliştirilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara foto kapanlar yerleştirdi.

21.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:21

Yırtıcı hayvanlar foto kapanlarla görüntülendi

-Foto kapanlara "Vaşak" takıldı

DÜZCE - Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal hayatın araştırılması ve geliştirilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında ormanlara foto kapanlar yerleştirdi. Bilimsel araştırmalara destek veren foto kapanlar bu sefer yırtıcı hayvanları görüntülerken, görüntülere Türkiye'de yaygın olarak görülen Bayağı vaşağı da takıldı.

Doğal hayatın geliştirilmesi ve araştırılması için geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ormanlara foto kapanlar yerleştirdi. Hareket edildiği anda otomatik çalışan foto kapanlar, yırtıcı hayvanları görüntüledi. Görüntülerde boz ayının ormanda yürüyerek ilerlemesi görülürken, kedigiller familyasında yer alan ve Türkiye ve Kafkasya'da görülen Bayağı vaşağı'da görüntülerde yer aldı. Bayağı vaşaklar Türkiye'de Tunceli, Antalya, Ardahan, Bolu, Çankırı, Kars, Kastamonu, Erzurum, Sivas, Artvin ve Rize'de görülürken, Düzce dağlarında da görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle geceleri doğal hayata çıkan Bayağı vaşaklarının araştırılma çalışmalarına da başlandı. Ayrıca doğada gezinen kurt, tilki, yaban domuzu ve ayılarda görüntülere takıldı.

Yırtıcı hayvanlar foto kapanlarla görüntülendi

Kaynak: İHA

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