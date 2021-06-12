Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kaldı
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Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kaldı

Yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kalan 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü'nün imdadına, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti.

Düzce'de yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kalan 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü'nün imdadına, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde yaşayan Karagüllü, yıprandığı için her yıl değiştirdiği Türk bayrağını yenilemek için ağaca çıktı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Karagüllü'nun yakınları durumu fark ederek muhtar Hüseyin Turna'ya ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak ağaca çıkıp Karagüllü'ye müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, daha sonra arazi araçlarının vinci ve kurdukları makaralı halat yardımıyla Karagüllü'yü ağaçtan indirdi.

Ambulansa alınan Karagüllü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Muhtar Turna, Karagüllü'nün bayrak sevdalısı olduğunu ve yıpranan bayrağı her yıl kendi başına değiştirdiğini belirterek, "Kendisine 'Komando Mehmet' deniyor. Bu bayrağı kimseye değiştirtmez. Her yıl çıkar kendisi değiştirir. Tekrar çıkmış ama bu kez fenalaşmış. Bana yakınları haber verdi, ben de yetkililere." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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