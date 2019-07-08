Yıpranan kaldırım taşları yenileniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fatih Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Fatih Mahallesi 2282 numaralı sokakta kaldırım yenileme çalışmalarına başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmayı tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaların gerçekleşmesi talimatını veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA