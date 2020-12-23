Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı

23.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:55
Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerlerinde ve ikamet balkonlarında eskiyen Türk Bayrakların yerine yenileri asıldıAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'm projesi kapsamında kent merkezinde bulunan ikametlerin ve iş yerlerinin camlarına asılarak hava...

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerlerinde ve ikamet balkonlarında eskiyen Türk Bayrakların yerine yenileri asıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'm projesi kapsamında kent merkezinde bulunan ikametlerin ve iş yerlerinin camlarına asılarak hava koşullarından dolayı eskiyen veya yıpranan Türk Bayrakları tek tek toplandı. Toplanan Türk Bayraklarının yerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yenileri asılarak dalgalandırıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu proje kapsamında eskiyen ve yıpranan Türk Bayrakları yerine yenisinin asılmasına vatandaşlar büyük bir mutlulukla karşıladı. Polis ekiplerince yaklaşık 90 iş yeri ve ikamet balkonuna asılan Türk Bayraklarından dolayı vatandaşlar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne ve polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Özlem Zengin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Erol Bulut Vitor Hugo Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:03:04. #1.15#
title