Yine Yeniden Frankfurt'ta Gaziantep Rüzgârı Esecek!

25 Kasım'de Frankfurt Saalbau Kültür Merkezi'nde (Saalbau -Griesheim / Schwarzerlenweg 57 / 65933 Frankfurt a. Main) adresinde düzenlenecek gecenin tüm geliri bu kez, Gaziantep'teki " Ampute Genç Sporcuların" ihtiyaçları için kullanılacaktır.

Frankfurt Gaziantep Dernek Başkanı Ökkeş Toy, "Dayanışma inceliktir. "Gelin, 25 Kasım 2017 'de 11. Frankfurt- Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi'nde buluşalım. Hemşerilerimizi, Gaziantep Dostlarını ve Tüm Güzel İnsanları aramızda olmaya çağırıyoruz. "Birlikten güç doğar" unutmayalım "Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimiz arasında birlik,beraberlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesini hedefliyoruz dedi". Türk ve Alman siyasetcilerinin onur konuğu olacağı gecede, Almanya'ya komşu olan ülkelerden Fransa,Belçika ,Hollanda,Avusturya ve İtalya'daki hemşehrilerimizde katılacaklar dedi.

Düzenlenecek gecede, Gaziantep Tanımtım Filmi, Gaziantep Tarihi ve Kültürü hakkında bilgi, Gaziantep El sanatları sergisi, Gaziantep Tarihi Fotoğraf gösterisi , Türk Hat sanatı ( Kaligrafi ) , Damaklara lezzet "Gaziantep Yemekleri ve Baklavası", Gaziantep'in sevilen ve vazgeçilemez sanatçısı Faruk Lök, POP star yarışmalarının yıldızı Adnan Orhan, " Süper Aşık Damla", ve Frankfurt'un Sevilen Müsiki Üstadı Orhan mercan ve Ekibi gecemize renk katacaklar.