Yine Sudem yine rekor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yine Sudem yine rekor

Yine Sudem yine rekor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehirli Milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 100 metreyi 1 dakika 2 saniye 7 saliselik zamanlamayla tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Eskişehirli Milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 100 metreyi 1 dakika 2 saniye 7 saliselik zamanlamayla tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'na katılan Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü 15-16 ve 17-18 yaş kategorilerinde 1 dakika 2 saniye 7 saliselik derecesi ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Daha önce katıldığı müsabakalarda çok sayıda Türkiye rekoru elde eden Enka Spor Kulübü yüzücüsü 16 yaşındaki Sudem Denizli, Budapeşte'deki rekoru ile spor kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak'
Milli Savunma Bakanı Akar: "Önümüzdeki hafta güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yine Sudem yine rekor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:31:36. #1.14#

title