Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran çift, gittikleri mekanın önünde ilişkiye girdi

İskoçya'nın Lanarkshire şehrinde bir çift gittileri meyhanede alkol aldıktan sonra, meyhanenin dışına çıkıp kapının önünde geçen insanlara aldırmadan ilişkiye girdi.

Yoldan geçen bir kişi tarafından çekilen görüntüde, yol geçenler çifti uyarmak yerine partneri ile ilişkiye giren adama destek tezahüratlar yaptı. Adam da kendisine tezahürat yapan kişilere yumruğunu havaya kaldırarak karşılık verdi.

Oay yerinden geçen bazı kişilerde çiftin yaptıklarının doğru olmadığını söyledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin internet üzerinden paylaşılmasından sonra polis, ekipleri çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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