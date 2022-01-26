Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkolü fazla kaçıran çift, gittikleri mekanın önünde ilişkiye girdi
İskoçya'da gittikleri mekanda alkolü fazla kaçıran çift, çıkışta etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Sarhoş çiftin ilişkiye girdiği anlar o esnada yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
İskoçya'nın Lanarkshire şehrinde bir çift gittileri meyhanede alkol aldıktan sonra, meyhanenin dışına çıkıp kapının önünde geçen insanlara aldırmadan ilişkiye girdi.
Yoldan geçen bir kişi tarafından çekilen görüntüde, yol geçenler çifti uyarmak yerine partneri ile ilişkiye giren adama destek tezahüratlar yaptı. Adam da kendisine tezahürat yapan kişilere yumruğunu havaya kaldırarak karşılık verdi.
Oay yerinden geçen bazı kişilerde çiftin yaptıklarının doğru olmadığını söyledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin internet üzerinden paylaşılmasından sonra polis, ekipleri çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.
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