Yine pazar, yine yoğunluk
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Yine pazar, yine yoğunluk

Yine pazar, yine yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlara gelen vatandaşlar tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlara gelen vatandaşlar tezgahlar önünde yoğunluk oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan tam kapanma kararları ile semt pazarlarının kurulması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Pazar yerleri" genelgesi ile pazarların 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Tezgahlarda sadece yaş meyve-sebze ve fide satışlarına izin verilirken, temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacağı açıklandı.

Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir'de vatandaşlar yayınlanan genelge ile yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Alışverişlerini yapmak üzere Odunpazarı bölgesi Vişnelik mahallesinde normal şartlarda çarşamba günleri kurulan pazara gelen insanların bazı tezgahların önünde uzun kuyrukların oluşturması dikkat çekti.

Öte yandan Eskişehirliler tarafından çok tercih edilen ve halk arasında "Çarpa" olarak bilinen, genellikle giyim, kozmetik gibi ürünlerin çoğunlukla satıldığı pazarda genelgeye uyularak sadece meyve-sebze ve fide tezgahlarının kurulduğu görüldü. - ESKİŞEHİR

Yine pazar, yine yoğunluk
Yine pazar, yine yoğunluk
Yine pazar, yine yoğunluk
Yine pazar, yine yoğunluk
Yine pazar, yine yoğunluk
Yine pazar, yine yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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