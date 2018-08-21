Yine Kurban Bayramı Yine Aynı Manzara

İzmir'de Kurban Bayramı'nda yine istenmeyen görüntüler yaşandı. Bazı vatandaşlar kurban kesim yerlerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında kesti.

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü oldukça yoğun geçiyor. Vatandaşlar kurbanlık almak için kurban pazarlarına akın ederken, ortaya bu sene de istenmeyen görüntüler çıktı. Kurban kesim yerlerinin yetersiz olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar, kurbanlarını sokak ortasında ve kamyon kasalarında kesti. Steril olmayan ortamda kesilen kurbanlıklar, büyük bir çevre kirliliğine sebep oldu. Zabıta ekipleri, kurbanlıklarını sokaklarda kesen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Kurbanlıklarını kesim yerlerine değil de sokakta kesen vatandaşlar ise "Bize gösterilen kurban kesim yerleri çok daha pis" diyerek kendilerini savundu.

Öte yandan İzmir İl Müftülüğü tarafından kurulan kriz masası kuruldu. Kaçak kurban kesimleri kriz masasına ihbar edildiği takdirde görevlilerin o bölgeye giderek kaçak kesimler yapanlara işlem uygulanacağı açıklandı. - İZMİR