Yine deprem mi oldu? Bu akşam şu an deprem mi oldu? SON DAKİKA Düzce İstanbul yeniden deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler
AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Kasım 2021 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Yine deprem mi oldu? Bu akşam şu an deprem mi oldu?
Yine deprem mi oldu? Bu akşam şu an deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Afad ve Kandilli Rasathanesi 17 Kasım günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.3 olarak duyurulmuştu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2021
YAYAKBASI-(DUZCE) https://t.co/iEBfwqQoBy
17.11.2021, 21:35:42 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 2.6 km #Kandilli
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.
AFAD verilerine göre bir deprem daha oldu.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
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