Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
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Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı.

Yine bankta uyuyan şahsın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
19.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:24

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.

Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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