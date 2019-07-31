Yine ayakkabı tabanı yine esrar

Sivas'ta 1 hafta içerisinde 2. kez ayakkabı tabanında gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında Jandarma narkotik köpeği Geçim'in şüphelendiği bir şahsın ayakkabılarında inceleme yapıldı. Yapılan aramada kişinin ayakkabı tabanlarında zulalanmış 332 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda, 3 narkotik, 16 kaçakçılık, 1 tarihi eser kaçakçılığı ve 3 göçmen kaçakçılığı tespit edildi. Uygulamalarda 2 bin 400 adet bandrolsüz sigara, 398 gram esrar ele geçirildi. Kaçak mültecilerle birlikte 136 şüphelinin ifadesine başvuruldu. - SİVAS

Kaynak: İHA