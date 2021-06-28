Yimpaş Binasında İncelemelerde Bulunan Başkan Gürkan: "Çürümeye Terk Edilen Milli Serveti Ekonomiye Kazandırıyoruz"
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Yimpaş Binasında İncelemelerde Bulunan Başkan Gürkan: "Çürümeye Terk Edilen Milli Serveti Ekonomiye Kazandırıyoruz"

Yimpaş Binasında İncelemelerde Bulunan Başkan Gürkan: 'Çürümeye Terk Edilen Milli Serveti Ekonomiye Kazandırıyoruz'
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Yimpaş binasında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Yimpaş binasında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.

YİMPAŞ BİNASINDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

YİMPAŞ binasında güçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, " YİMPAŞ binamızın güçlendirme ihalesini yapmıştık ve güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bina içerisinde bulunan enkazlar ve hafriyatlar temizlendi. Sökümler yapıldı ve güçlendirme süreci başladı. İhale süreci içerisinde güçlendirme çalışmalarını tamamladıktan sonra devamında bilindiği gibi ihalesi yap, işlet devret modeliyle yapılan binamızda bir yıl içerisinde bütün onarım ve yapım süreçlerini tamamlayacağız. Önümüzdeki yılın sonuna doğru ise binamız faaliyete geçmiş olacak" dedi.

YİMPAŞ BİNASINI MALATYA'MIZA KAZANDIRACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardan beri atıl bir vaziyette bekleyen YİMPAŞ binasında çalışmaların başladığını belirten Başkan Gürkan, " Şehrin doğusunda ölü yatırım haline bürünmüş, kendi haline terk edilmiş YİMPAŞ binası, milli servetin çürümeye terk edildiği bir yapıydı. Şehrin batısındaki Vagon Fabrikasını Kızılay'a devrini gerçekleştirerek üretim merkezi olarak temin edilmesini sağladık. Hemen akabinde güzel bir alan olan şehrin doğusundaki YİMPAŞ alışveriş merkezi diye tabir edilen ve daha sonrasında değişik kurum ve kuruluşların bir türlü anlaşıp neticelendiremedikleri yapının Milli Emlak Genel Müdürlüğünden gerekli tahsis işlemleri alınarak yap, işlet devret modeli kapsamı içerisinde yine Milli Emlak ile ortaklaşa projemizi yürütüyoruz. Proje kapsamı içerisinde binanın bir kısmı gençlik merkezi, eğitim merkezi ve sanat merkezi olacak. Diğer kısımlarında alışveriş merkezi, sosyal donatıların yer aldığı aynı zamanda otel yapılacak güzel bir yapı olacak. Şuanda çalışmalarımız başladı ve inşallah gelecek yıl hizmete alınacak diye düşünüyoruz. Şuanda yapılan çalışmalar ve programların hepsi önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yıl içerisinde otelle birlikte, sosyal donatı alanları, alışveriş merkezi, sanat merkezi, gençlik merkezleri ve çevre düzeniyle birlikte bitirilmesi düşünülmektedir. Çalışmaların Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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Yimpaş Binasında İncelemelerde Bulunan Başkan Gürkan: "Çürümeye Terk Edilen Milli Serveti Ekonomiye Kazandırıyoruz" - Haberler
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