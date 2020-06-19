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Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 9.54'e yükseldi

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.38 düzeyinden, Haziran anket döneminde yüzde 9.54 düzeyine yükseldi.

Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 9.54'e yükseldi
19.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.38 düzeyinden, Haziran anket döneminde yüzde 9.54 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Beklenti Anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.20 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 9.03 düzeyine geriledi. Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.30'dan yüzde 8.38'e yükseldi.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.02 lira düzeyindeyken, bu anket döneminde 6.99 liraya gerilerken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 7.22 lira olarak değişmedi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi de 2020 yılı için "yüzde 1.3 küçülme" ve 2021 yılı için de yüzde 4.6 büyüme olarak değişmedi.BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.19 iken, bu anket döneminde yüzde 7.88'e geriledi.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.28 iken bu anket döneminde yüzde 7.76 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.39 ve yüzde 8.00 olarak gerçekleşti.Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.92 iken, bu anket döneminde yüzde 10.48'e geriledi.

Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.16 ve yüzde 11.12 olarak gerçekleşti. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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