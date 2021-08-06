Yılsonu enflasyon beklentisi arttı
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Yılsonu enflasyon beklentisi arttı

Yılsonu enflasyon beklentisi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30 oldu.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,62 iken, bu anket döneminde yüzde 12,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,43 ve yüzde 10,52 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,49 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 27,01 ihtimalle yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 18,99 ihtimalle ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 26,09'unun beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,57'sinin beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,28 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,03 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 11,92 ihtimalle ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 15,56'sının beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 13,33'ünün beklentilerinin ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,99 TL iken, bu anket döneminde 8,94 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,34 TL iken, bu anket döneminde 9,37 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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