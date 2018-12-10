Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı! İşte Beklenen Rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını paylaştı. Söz konusu anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre 2018 yıl sonu dolar beklentisi 5,64 TL'den 5,44 TL'ye geriledi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,77 iken, bu anket döneminde yüzde 0,45 oldu. 2019 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 1,56 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,45 iken, bu anket döneminde yüzde 21,28'e gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,38 iken, bu anket döneminde yüzde 16,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,97 ve yüzde 12,43 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 15,5 olasılıkla ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 11,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 15,9'unun beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında,yüzde 34,9'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 16,99 aralığında, yüzde 17,5'inin beklentilerinin ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,2 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 12,0 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 16,3 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 17,4 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 13,3 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,3'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 11,7'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 11,7'sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 13,99 aralığında, yüzde 13,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,93 iken, bu anket döneminde yüzde 23,94 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,42, 21,40, 21,10, 20,37, 18,69 ve 15,63 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,83 iken, bu anket döneminde yüzde 17,10'a geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,81 ve yüzde 16,37 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 24,00, 22,64, 20,05 ve 16,24 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,64 TL iken, bu anket döneminde 5,44 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,37 TL ve 6,25 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,7 milyar ABD doları iken, bu anket döneminde 33,3 milyar ABD dolarına gerilemiştir. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 29,8 milyar ABD doları ve 27,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.