Yılsonu dolar kuru tahmini 5,82'e geriledi

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30

2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Aralık ayı Beklenti Anketi verilerini açıkladı. 2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 iken, bu anket döneminde yüzde 0,59 oldu. 2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,26 ve yüzde 1,16 oldu. 2020 yılı Şubat ayı beklentisi ise yüzde 0,65 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,46 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,16 ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,1 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 36,9 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 33,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 39,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 34,1 olasılıkla ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,5'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 46,9'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,56 iken, bu anket döneminde yüzde 12,40'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,83 ve yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,57, 11,33, 11,17, 10,71, 10,11 ve 9,39 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,71 iken, bu anket döneminde yüzde 11,11'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,71 ve yüzde 11,17 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 12,52, 12,15, 11,52, 10,60 ve 9,60 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,32 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde 0,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 1,2 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla eksi 13,3 milyar dolar ve eksi 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA