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Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı

Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL oldu.

Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı
13.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:09

Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Temmuz ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,5 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 31,1 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,9 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,9'unun beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 34,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,5'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 13,5'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00'den büyük olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2020 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,3 ihtimalle yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 35,8 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 25,1 ihtimalle ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,8'inin beklentilerinin yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 44,4'ünün beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 17,8'inin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,88 iken, bu anket döneminde yüzde 7,98 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,76 iken bu anket döneminde yüzde 7,74 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,00 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,48 iken, bu anket döneminde yüzde 10,95'e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,12 ve yüzde 11,69 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,99 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,22 TL iken, bu anket döneminde 7,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde -1,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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