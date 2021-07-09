Yılsonu büyüme tahmini yükseldi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,12 iken, bu anket döneminde yüzde 12,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,43 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,43 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 26,34 ihtimalle yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 19,22 ihtimalle ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 24,49'unun beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 26,53'ünün beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 18,37'sinin beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,25 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 38,53 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 17,35 ihtimalle yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,02'sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 46,81'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 14,89'unun beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,72 iken, bu anket döneminde yüzde 15,56'ya düşmüştür. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,57 ve yüzde 15,41 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 8,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 TL iken, bu anket döneminde 9,34 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı