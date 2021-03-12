Yılsonu büyüme tahmini arttı

2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre, büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi istatistiklerine göre, büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, Yıllık Enflasyon Beklentileri; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde yüzde 11,54 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,36 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 41,20 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 27,90 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2021 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,05 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,98 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 18,84 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,46'sının beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 59,62'sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,46'sının beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,04 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,00 ve yüzde 17,59 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,37 iken, bu anket döneminde yüzde 13,24'e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,05 ve yüzde 12,90 olarak gerçekleşti.

Dözvi kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı