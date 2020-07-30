Yılport Samsunsporlu futbolcuların gözü şampiyonlukta
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılport Samsunsporlu futbolcuların gözü şampiyonlukta

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un kaptanı Ferhat Çulcuoğlu ile savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılport Samsunsporlu futbolcuların gözü şampiyonlukta
30.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:22

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un kaptanı Ferhat Çulcuoğlu ile savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde bulunan bir otelde gerçekleştirdiği ilk kamp döneminde toparlanma idmanları yapıyor.

Yeni sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam koordinesinde günde çift idmanla hazırlanan Samsun ekibinin kaptanı Ferhat Çulcuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon 2. Lig'de güzel işler yaparak şampiyon olduklarını belirten Ferhat, "Güzel bir sezon geçirdik. Onun üzerine burada yeni sezonda da şampiyonluk için tekrar toplandık. Güzel geçiyor. Asıl kampımız daha sonraki haftalarda başlayacak. Bu bir toparlanma kampı. Pandemideki antrenmansızlığı üzerimizden atma kampı. İyi gidiyor şu anda." ifadelerini kullandı.

Ferhat, takım olarak geçen sezon yaşadıkları şampiyonluk duygusunu 1. Lig'de de yaşamak istediklerini aktararak, "Samsunspor'un hedefi şampiyon olmak. Bizler bu hedef için buradayız. Bu kulübe yatırımlar bu hedef için yapıldı. Biz de bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Recep Burak Yılmaz: "Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları"

Savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz ise sezonun kendileri için çok zorlu geçtiğini anlatarak, takıma devre arası katıldığını, önemli bir seri yakaladıklarını ve şampiyonluğu elde ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in daha zor olacağını kaydeden Recep Burak, "Daha iyi, daha zor takımlar var. Daha zorlu deplasmanlar olacak ama bizim hedefimiz Samsunspor olarak hep daha ilerisi, daha yukarısı. Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa kupaları. Allah'ın izniyle yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk. İnşallah da şampiyonluğu biz alırız. Bizim olur." ifadelerini kullandı.

Bolu kampı hakkında da değerlendirmede bulunan Recep Burak, şunları kaydetti:

"Kamp tabii ki zorlu geçiyor. Sezon başı kampları her zaman yoğun geçer. Biz de hocamızın verdiği taktiklerle kondisyon yüklemeleri ve idmanları yapıyoruz. Zor geçiyor ama biz bunun üstesinden geliyoruz. Böyle olması gerekiyor. Kamp başlayalı yaklaşık 1 hafta oldu. Umarım kazasız belasız ilk kampımızı tamamlarız. Bayramdan sonra da ikinci kampımız başlayacak. İnşallah onu da güzel bir şekilde geçiririz."

Recep Burak, Samsunspor'da olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

Kariyer hedeflerinden de bahseden Recep Burak, şunları ifade etti:

"Benim hedeflerim tabii ki de daha iyisi. Yani şöyle söyleyeyim; oynayabileceğim, başarı elde edebileceğim iyi kulüplerde oynamak isterim. Onun için çabalıyorum ve çalışıyorum. Umarım kariyerim iyi kulüplerde geçer. Aslında çok iyi bir kulüpteyim. Çok şanslıyım ve kısmetliyim. Herkesin, her futbolcunun oynamak isteyeceği bir kulüpteyim. Umarım kariyerim hep böyle iyi kulüplerde geçer."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Dünya
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Spor
Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı
Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Reha Özcan Gülben Ergen Belçim Bilgin
Spor Cüneyt Çakır Mehmet Topal Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Rusya Bayram Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Yılport Samsunsporlu futbolcuların gözü şampiyonlukta - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 12:52:25. #1.15#
title