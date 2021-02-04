Yılport Samsunspor zirve yarışından kopmak istemiyor
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Yılport Samsunspor zirve yarışından kopmak istemiyor

04.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:25
Yılport Samsunspor zirve yarışından kopmak istemiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazanarak zirve yarışını sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazanarak zirve yarışını sürdürmek istediklerini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın Bandırmaspor ile sahalarında zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Sahalarında yaptıkları maçları kayıpsız geçmek istediklerine işaret eden Sağlam, "Bandırmaspor karşısında iyi bir mücadele, güzel bir oyun ve alacağımız 3 puanla zirve yarışındaki mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Şu anda sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Oğuz'un hastalığı vardı o da iyileşti. Nadir'in sarı kart cezası mevcut. Onun dışında eksiğimiz görünmüyor. Bandırmaspor maçının geleceğe ışık tutması açısından önemli olduğu kadar bize katkı sağlayacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam, hem geleceğe umutla bakma hem de geçen hafta ülke gündemini meşgul eden Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının olumsuz izlerini silmek için Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasının fırsat olduğunu kaydetti.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sağlam yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, 7'ye 3 oyun ve taktik çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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