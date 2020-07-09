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Yılport Samsunspor yeniden TFF 1. Lig'de!

Geçen sezon son hafta maçının uzatma bölümünde bulduğu golle lige tutunan Bandırmaspor da gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Yılport Samsunspor yeniden TFF 1. Lig'de!
09.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:23

Geçen sezon son hafta maçının uzatma bölümünde bulduğu golle lige tutunan Bandırmaspor da gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devrede 6 puan gerisine düştüğü Manisa FK'yi ikinci yarının ilk maçında averajla geçtikten sonra puan farkını 10'a kadar yükselten Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şampiyon ilan edilen Yılport Samsunspor, 2017-2018'de veda ettiği TFF 1. Lig'e döndü.

TFF 1. Lig'in geride kalan 56 sezonunun 7'sinde Süper Lig'e çıkmayı başaran kırmızı-beyazlı ekip, bu alanda en başarılı takım konumunda bulunuyor. Samsun temsilcisini altışar kez Süper Lig vizesi alan Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu takip ediyor.

TFF 1. Lig'de 23 sezonda 748 maçta 343 galibiyet, 216 beraberlik ve 189 yenilgi alan Yılport Samsunspor, bu karşılaşmalarda bin 54 gol atarken kalesinde 701 gol gördü.

Bandırmaspor

En son 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde geçirdiği başarılı sezonun ardından tekrar bu ligde mücadele edecek.

Geçen sezon yer aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun son maçında Fethiyespor'u 90 8. dakikada Batuhan Karadeniz'in golüyle 2-1 mağlup eden Balıkesir temsilcisi, bu galibiyetle ligde kalmayı başarmıştı.

Daha önce 1973-1974, 1986-1987, 1992-1993 ve 2016-2017 sezonlarında TFF 1. Lig'den düşen Bandırmaspor, 26 sezonluk TFF 1. Lig geçmişinde 816 müsabakada 244 galibiyet, 254 beraberlik ve 318 yenilgi aldı. Bandırmaspor, 795 gol atıp 919 gol yedi.

Play-off oynayacak ekipler

TFF 2. Lig'de play-off'tan bir ekip daha adını TFF 1. Lig'e yazdıracak. 20-28 Temmuz tarihlerinde tek maçlı eliminasyon formatında Antalya'da oynanacak play-off maçlarında Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor mücadele edecek.

Play-off mücadelesi verecek ekiplerden Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü ve Tuzlaspor, daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almadı.

İnegölspor 1996-1997, Ankara Demirspor 1998-1999, amatör kümeye kadar geriledikten sonra Tosya Belediyespor'la birleşen GMG Kastamonuspor 1968-1969 ve Sakaryaspor ise 2011-2012 sezonlarından bu yana TFF 1. Lig'den uzak mücadelesini sürdürüyor.

Play-off ilk maçlarında Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor müsabakaları oynanacak.

Kaynak: Hürriyet

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