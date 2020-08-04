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Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında planladığı ikinci etap kampına Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı
04.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:54

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında planladığı ikinci etap kampına Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik ekip, futbolcularla toplantı yaptı.

Sağlam, kamp döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Samsun ekibi, 9'ar kişilik 3 grup halinde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Samsunsporlu futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren kampın ilk antrenmanını dayanıklılık koşusu yaparak tamamladı.

İlk etap kampına 6'sı altyapıdan toplam 27 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlıların ikinci etap kampında yeni transfer Vukan Savicevic de yer aldı.

Samsunspor'un, ikinci etap kampının 14 Ağustos tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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