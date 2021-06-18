Yılport Samsunspor, Soner Gönül ile anlaştı
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Yılport Samsunspor, Soner Gönül ile anlaştı

Yılport Samsunspor, Soner Gönül ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'ne forma giyen Soner Gönül ile de 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.


- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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