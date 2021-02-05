Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de yeni haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün 20. haftanın maçları başlayacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıdır. Peki Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıdır. Peki Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

YILPORT SAMSUNSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı 5 Şubat Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

YILPORT SAMSUNSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

YILPORT SAMSUNSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun 19 Mayıs Satdyumu, Samsun'da oynanacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Hakem)

DENİZ TURGUT(1. Yardımcı Hakem)

SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)

DAVUT DAKUL ÇELİK(Dördüncü Hakem)

SÜLEYMAN ABAY(Gözlemci)

ESER KURUOĞLU(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)