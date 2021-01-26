Yılport Samsunspor, Mucahit Albayrak'ı kadrosuna kattı
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Yılport Samsunspor, Mucahit Albayrak'ı kadrosuna kattı

26.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:02
Yılport Samsunspor, Mucahit Albayrak'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK takımında forma giyen Mucahit Albayrak'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK takımında forma giyen Mucahit Albayrak'ı transfer etti.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Mucahit Albayrak ile sezon sonuna kadar geçerli resmi sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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