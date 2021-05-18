Yılport Samsunspor maçından notlar
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Yılport Samsunspor maçından notlar

Yılport Samsunspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de Altınordu ile Yılport Samsunspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçında iki takımın ilk 11'lerinde ufak değişiklikler yapıldı.

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de Altınordu ile Yılport Samsunspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçında iki takımın ilk 11'lerinde ufak değişiklikler yapıldı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son olarak deplasmanda 5-0 kazandıkları Aydeniz Et Balıkesirspor maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü sağ kanat Emre'yi kulübeye çekerken, stoper Yusuf Yalçın'ı oynattı. Kırmızı-lacivertlilerde iyileşen forvet Ahmet Dereli yedek soyundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adanaspor deplasmanında 11'de yer alan Guido ve Ferhat'ı yanında oturturken, Hamroun ve Djedje ilk 11'de görev aldı. Kırmızı-beyazlılarda tedavileri süren Tomane ile İlyas Kubilay forma giyemedi.Altınordu, üst üste 7'nci sezonu geçirdiği 1'inci Lig'de ilk defa Play-Off heyecanı yaşadı. Samsunspor forması giyen Gökhan Karadeniz, 2013-14 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altınordu'ya rakip oldu. 

Müsabakadan önce Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir Altınordu forması hediye etti. Müsabakayı TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da protokol tribününden takip etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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