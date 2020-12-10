Yılport Samsunspor Kulübünden başsağlığı mesajı

Yılport Samsunspor Kulübü, başkan yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün mesajında, Erkanat'ın cenazesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın saat 14.00'te Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Görev aldığı süre boyunca kulübümüz ve geleceğimiz olarak gördüğü akademi için tüm enerjisini ortaya koyan, etrafındaki herkes için hayatı güzelleştirmeyi kendine amaç edinen Samsunspor Futbol Kulübü AŞ Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ı tedavi gördüğü hastanede bu sabah kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere sevenlerine, camiamıza ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Yerin asla dolmayacak Mustafa Kemal Erkanat."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek