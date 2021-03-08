Yılport Samsunspor, "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma giyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılport Samsunspor, "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma giyecek

08.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:54
Yılport Samsunspor,

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini "mor" olarak belirledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için gelecek sezonki alternatif formasının rengini "mor" olarak belirledi.

Kulübün sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor'un, varlıkları ve emekleri ile dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların yanında olduğu belirtildi.

Gelecek sezon sporcuların giyeceği alternatif formanın mor renkte olacağı duyurulurken, şu ifadelere yer verildi:

"Kadına şiddetin zihinlerdeki değişimle biteceğini biliyoruz. Bu değişime destek olmak ve dikkati çekmek için önümüzdeki sezon giyeceğimiz alternatif formamızın rengini mor yapma ve satışından elde edilecek gelirin bir kısmını bu mücadeleyi veren derneklere bağışlama kararı aldık. Değişimi hep birlikte başlatacak, hep birlikte 'şiddete dur' diyeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Prens Harry Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılport Samsunspor, "Kadına şiddete dur" mesajı için mor forma giyecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:10:49. #1.14#
title