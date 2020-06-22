Yılport Samsunspor'dan SGK'ya ziyaret TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'dan SGK'ya ziyaret gerçekleşti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'dan SGK'ya ziyaret gerçekleşti.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kulüp Müdürü Soner Soykan, Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sağlam ve Soykan, Kaya'ya isminin yazılı olduğu 55 numaralı Yılport Samsunspor forması hediye etti.

Kaynak: AA