Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi Açıklaması

31.01.2021 23:17 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:20
Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasını yöneten hakem Ramazan Keleş'e yönelik bir tepki açıklaması yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasını yöneten hakem Ramazan Keleş'e yönelik bir tepki açıklaması yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Bugün Ümraniye Şehir Stadı'nda Türk futbolu adına bir utanç tablosu yaşandı." denildi.

Müsabakanın hakemi Ramazan Keleş'a ağır eleştirilerde bulunulurken, şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaşmanın hakemi, başlama düdüğünden son düdüğe kadar gösterdiği art niyetli tutum ile takımımızı adeta saha içinde sindirmeye çalışmış, ne kural ne vicdan tanımıştır. Tüm futbol paydaşlarının ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki başta tüm hayatını kulübümüze adamış başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere, bu kulüp için ter döken kimsenin emeğinin böyle şaibeli bir zihniyet tarafından gasbedilmesine asla müsaade etmeyiz. Esasında Türk futbolunun çatı kuruluşu olan Türkiye Futbol Federasyonunun da itibarını zedeleyebilecek türdeki hakem yönetimi, başta yine Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm futbol paydaşlarının hep birlikte mücadele etmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır."

Samsunspor Kulübünün tek beklentisinin adil bir yönetim olduğu vurgulanırken. "Sahada gasp edilen adaletin, maçın tekrarı kararı ile Türkiye Futbol Federasyonunun saygıdeğer mercileri tarafından yeniden sağlanacağına olan inancımız tamdır. Bariz kural hatasından bağımsız olarak, bugün sahada yaşanan hakem yönetimini kınarken, fair-play ruhunu yaralayanları futbol kamuoyunun takdirine bırakıyor, fair-play ruhunu yaşatan tüm paydaşlara da alkışlarımızı gönderiyoruz. Yaşasın adalet, yaşasın fair-play." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa İstifa Oyunlar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılport Samsunspor'dan hakem tepkisi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 23:24:26. #1.15#
title