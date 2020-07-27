Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
27.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:48
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.
Kaynak: AA