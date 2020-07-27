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Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
27.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:04

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp kapsamında günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki akşam antrenmanında pas çalışması gerçekleştirdi.

Samsun ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik çalışmayla tamamladı.

Kaynak: AA

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