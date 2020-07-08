Yılport Samsunspor'da TFF 1. Lig'e yükselme sevinci TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu tescillemesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu tescillemesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, sonuna kadar hak edilen bir şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gruplarında 10 puan farkla lider olduklarını hatırlatan Aztopal, "Kalan 6 maçımızı da oynasaydık da zaten şampiyonluğumuzu 2 maç sonra ilan etmiş olacaktık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğumuz TFF tarafından tescilledi. 6 puan geriden gelip 10 puan fark atarak şampiyon olan başta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ın bize olan inancı ve desteğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aztopal, Samsunspor'un TFF 1. Lig'de başarılı olması için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, "Uzun yıllar sürecek bir başarının ilk adımını atmış bulunuyoruz. Önümüzdeki sezon da başarılı bir takım oluşturmak için transfer çalışmasını başlattık. Teknik direktör Sağlam'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde oyuncularla görüşmelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA