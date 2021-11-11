Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi - Haberler Spor
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Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Spor
Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Cenk İşler, genel kaptan olarak göreve başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Cenk İşler, genel kaptan olarak göreve başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cenk İşler'in önceki yıllarda Yılport Samsunspor'un formasını başarıyla terleten eski kaptanlardan olduğu belirtildi.

İşler'in kulüpte genel kaptan olarak göreve başladığı bildirilen açıklamada, yarın Antalya kampına katılacak İşler'e ve camiaya görevlendirmenin hayırlı olması dilendi.

AA / Recep Bilek - Spor Haberleri
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