Yılport Samsunspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular, personel ve teknik heyete Kovid-19 testi gerçekleştirildi.

Çalışmanın Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığı belirtilen açıklamada, "Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, bugün teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve şehir dışından gelen futbolcularımıza Kovid-19 sürüntü PCR ve antikor testi yaptı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA