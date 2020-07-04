Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil edilmesini bekleyen Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig için kadrosunu oluşturmaya başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim Halil Çolak ile de sözleşme yenilememe kararı aldı.

Yılport Samsunspor sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: AA