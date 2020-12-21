Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:09
Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

SAMSUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 16:00 'da başlayacaktır.

SAMSUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

SAMSUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun'da oynanacak.

SAMSUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE MALOK(Hakem)

KEMAL ELMAS(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ALTAN(2. Yardımcı Hakem)

OZAN BİLEYCİ(Dördüncü Hakem)

CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)

EROL ÖZBULUT(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

İLKER ÖZKAN(Temsilci)

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