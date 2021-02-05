Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Bandırmaspor hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

TFF 1. Lig devam ediyor. Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Yılport Samsunspor ligin 20. haftasında 19 Mayıs Stadı'nda Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Bandırmaspor maçının hakemi belli oldu mu?