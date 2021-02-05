Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor - Bandırmaspor hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemi kim?
TFF 1. Lig devam ediyor. Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Yılport Samsunspor ligin 20. haftasında 19 Mayıs Stadı'nda Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Bandırmaspor maçının hakemi belli oldu mu?
Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. Yılport Samsunspor ligde 19 maçta topladığı 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise ligde 19 maçta topladığı 27 puanla 10'uncu basamakta. Maçın detayları ise haberimizde.
SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor - Bandırmaspor arasındaki karşılaşma 5 Şubat Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçını İzmir üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Turgut, Suat Güz yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alacak.
Yılport Samsunspor - Bandırmaspor maçını saat 19.00'dan itibaren TRTSPOR ve Beinsport Max 1 kanalları naklen yayınlayacak
YILPORT SAMSUNSPOR BANDIRMA SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF 1. Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı yönetecek hakem dörtlüsü belli oldu.
TFF 1. Ligin 20. haftasında Yılport Samsunspor, yarın (5 Şubat 2021) Samsun 19 Mayıs Stadında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı İzmir üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Turgut, Suat Güz yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alacak.