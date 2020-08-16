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Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında forma giyen Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı.

Yılport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı
16.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:58

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında forma giyen Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaştı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile futbolcunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın, oyuncunun salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır." denildi.

Geride kalan sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Kaynak: AA

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