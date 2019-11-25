25.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:39

- Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: "Samsunspor'a Avrupa sözü verdim"

Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım:

"Avrupa'da takımlar alacağım"

SAMSUN - Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa'da takımlar alarak Samsunspor'un altyapısındaki oyuncuları bu kulüplere göndereceğini, Avrupa'daki kulüplerdeki oyuncuları da Samsunspor'a getireceğini söyledi. Yıldırım, "Samsunspor'a Avrupa sözüm var" dedi.

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık'ın A.Ş. yönetiminden ayrılmasının ardından, Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım Nuri Asan Tesisleri'nde bundan sonraki süreç ve kulübün vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Samsunspor'a Avrupa sözü verdim"

Samsunspor'u Avrupa'da ve dünyada söz sahibi bir kulüp haline getireceğini ifade eden Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben Samsun'a sevdam ile geldim, kimse kafama silah dayamadı. Türkiye tarihinde hiç kimse hiçbir teknik direktör ile 5 yıllık sözleşme imzalamamıştır. Ben Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık anlaşma imzaladım. Demek ki ben de 5 yıl Ertuğrul Sağlam hoca ile buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Beni götürmek isteyen varsa masaya oturur, Samsunspor'un bir bedeli var. Benden daha çok seven, benden daha çok parası olan varsa öyle bir şey günü geldiğinde konuşuruz. Bugün ben Samsunspor'u ne satıyorum ne de bırakıp bir yere gidiyorum. Ben Samsunspor'u söz verdiğim yere getireceğim. Süper Lig'e getireceğim. Ertuğrul Sağlam ile getireceğim. Ben Avrupa sözü verdim. Bunları da yapacağım" dedi.

"Samsunspor Başkanı olarak Avrupa'da takımlar alacağım"

Avrupa'da takımlar alarak Samsunspor'u daha üst seviyelere çıkartacağını dile getiren Yüksel Yıldırım, "Bugün 51 ülkede şirketlerim var. Latin Amerika'da, Brezilya'da, Kolombiya'da, Ekvador'da, Şili'de, Peru'da, Guatamala'da, Mexico'da ve Amerika'da dahil olmak üzere her tarafta iş yaptığım şirketlerim ve ilişkilerim var. Avrupa'da 10'larca ülkede işlerim var, arkadaşlarım var. Bazıları da futbol kulübü sahibi. Bugün Portekiz'in en büyük yatırımcısıyım. Porto kulübü, beni Liverpool - Porto maçına locadan davet etti. Bu insanlar artık Samsunspor'la beraber olmak istiyor. Neden? Çünkü başkanları başarılı bir işadamı. Onun için ben Samsunspor'un isminin önüne Yılport koydum. Portekiz'de 7 tane limanın sahibiyiz. Lizbon'da başkanla ve bakanla görüşeceğim. Sporting Lizbon, Benfica hepsi benimle tanışmak için belediye başkanını araya sokuyorlar. Samsunspor başkanıyla tanışmak için bunu yapıyorlar. Maritimo kulübünün sahibi takımı bana satmayı teklif etti. Bize ortak ol dedi. Bize takımlar öneriliyor. Çinliler Fransa'dan Sochaux kulübünü teklif ettiler. Belli sebeplerden dolayı alamadık. İleride Samsunspor Başkanı olarak Avrupa'da takımlar alacağım. Samsunspor'un altyapısındaki oyuncuları oralara göndereceğim, Avrupa tecrübesi kazandıracağım. Portekiz'den, Fransa'dan, Latin Amerika'dan getirilen oyuncular yetiştirilip, Avrupa'daki takımlara satılacak, Samsunspor'a getirilecek. Bizim böyle bir vizyonumuz var. Samsunspor annelerimizin liginde oynasın diye buraya gelmedik" diye konuştu.

Samsunspor'un artık kapı kapı dolaşarak para isteyen bir takım olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yüksel Yıldırım global bir işadamı, başarılı bir işadamı. Sıfırdan Samsun'dan çıkıp, dünyada belli yerlerde lider oluyorsa, ben Samsunspor'u da Allah nasip ederse Avrupa'da böyle yerlere götürmek istiyorum. Gelmese de bu takımların patronlarıyla aynı masada oturuyorum. Onları buraya maçımızı izlemeye davet edip, maçımızı izlettireceğiz. Böyle bir ilişkide olacak Samsunspor. Kapı kapı dolaşıp, para isteyen bir Samsunspor olmayacak artık. Samsun'da artık böyle bir şey kalmadı. Şehrin dinamikleri yaptığımız işlerden dolayı bizi tebrik ediyor. Bugün Samsunspor'a bir sürü futbolcu gelmek istiyor. Eskiden böyle olmuyordu. Bu, 1,5 sene önce başlattığımız işin meyveleri. Daha işin başındayız."

Kaynak: İHA