- Yılport Samsunspor 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

SAMSUN - TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği imza töreninde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Furkan Yıldırım ve Oğuz Gürbülak ile yeni sözleşme imzaladı. Futbolcular imza töreninin ardından Samsunspor için ter dökecek olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

İmza törenin ardından konuşan tecrübeli defans oyuncusu Erkam Reşmen, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 2 yıl daha kulübüme hizmet edeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir kadromuz var. Bu sene güzel bir oluşuma girdik. Hedeflerimiz var. Hedeflerimizi sırayla başarmak istiyoruz" dedi.

Samsun doğumlu olan takımın kaptanlarından kaleci Furkan Köse ise "Samsun'un çocuğuyum. Doğduğum şehrin takımının formasını giymekten mutluluk duyuyorum. Bunun için de 3 yıllık sözleşmeye imza attım. Geçen sene yaşadığımız talihsizliği unutup, bu sene şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Samsunspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak da "Geçen sene kötü bir talihsizlik oldu. Önümüzdeki yıllarda daha üst liglerde boy göstermek istiyoruz. Samsunspor'u hak ettiği yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç yetenek Furkan Yıldırım ise çok çalışıp, kulübün efsane isimlerinin arasına adını yazdırmaya çalışacağını söyledi.

Öte yandan yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre formasından uzak kalacak olan ve tedavisine devam eden Ercan Yazıcı, imza törenine katılamadı.